Une aide bienvenue à Arvida

La désignation de l'ancienne ville d'Arvida comme site patrimonial reconnu par Québec, annoncée dimanche, apportera un bon coup de pouce à la restauration des bâtiments

Cette désignation s'accompagne une enveloppe de 1,2 million $ sur trois ans financés à parts égales entre le gouvernement provincial et la Ville de Saguenay.

Cette somme vise à encourager les programmes de restauration dans le quartier. «On a 170 projets inscrits, et on est en train de traiter le 120 ou le 130e, a dit le conseiller du secteur, Carl Dufour. On parle de fenestration, revêtements extérieurs, cheminées. C'est évident qu'une aide comme celle-là sera la bienvenue pour les propriétaires.»

Selon M. Dufour, toute l'enveloppe sera utilisée pour financer les différents projets de restauration.

L'an dernier, Ottawa avait négligé d'inclure Arvida en soumettant ses candidatures nationales à l'UNESCO, pour une reconnaissance du patrimoine mondial. L'annonce de Québec pourrait modifier le processus, espère Carl Dufour.