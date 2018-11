Ville-Marie récupère l'enseigne du Archambault retirée

L'arrondissement de Ville-Marie a récupéré l'emblématique enseigne du magasin Archambault, qui a été retirée lundi de son emplacement au coin des rues Sainte-Catherine et Berri.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a affirmé que son équipe avait été mise au courant plus tôt cette année que l'enseigne d’environ 40 pieds serait retirée. «On a tout de suite pris les démarches pour la protéger, pour s'assurer que ça ne s'en allait pas aux poubelles», a-t-elle mentionné en point de presse, se disant déçue que le panneau quitte les lieux.

Archambault, une division de Renaud-Bray, ne loue plus les locaux de l’édifice auquel l'enseigne était attachée. La directrice marketing et communication pour Renaud-Bray/Archambault, Émilie Laguerre, a précisé que le retrait de l’enseigne est lié à une clause du bail.

«À peu près un quart du magasin était dans les locaux de Québecor, et nous on a fermé cette partie [en février]. Les trois quarts du magasin restent ouverts, mais pas dans un local de Québecor», a-t-elle indiqué, ajoutant que plusieurs recours avaient été menés pour garder l’affiche, mais sans succès.

Depuis quelques semaines, l’équipe numérique de Québecor occupe tout l’immeuble.

Québecor s’est dite lundi surprise et déçue que Renaud-Bray retire l’enseigne et ne la relocalise pas sur la façade de la rue Sainte-Catherine. L’entreprise avait demandé de déplacer le panneau pour qu’il soit à l’entrée de l’immeuble où se trouve maintenant Archambault, et ainsi éviter la confusion.

«Ce n’est toutefois qu’au moment de la désinstallation que Québecor a appris que la demande de relocalisation de l’enseigne déposée par Renaud-Bray avait été refusée par la Ville de Montréal», a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

Collaboration

Québecor a l’intention de collaborer avec la Ville et Renaud-Bray pour conserver l’enseigne, qui est selon elle «un élément distinctif» du paysage montréalais.

Valérie Plante a assuré que le propriétaire avait agi de «plein droit», mais elle considère qu’un élément emblématique de ce genre est une valeur ajoutée pour un propriétaire d’immeuble.

Selon la mairesse, des pourparlers se tiennent pour savoir où l'enseigne serait relocalisée. Son arrondissement travaillera aussi à revoir sa règlementation afin d’être en mesure de protéger des enseignes comme celle du Archambault, qui n’a pas de protection patrimoniale.

Trois enseignes plus petites du magasin sont toujours visibles.