Yves-François Blanchet ira au Bloc québécois

Yves-François Blanchet annoncera aujourd’hui qu’il se lance dans la course à la direction du Bloc québécois.

L’ex-ministre péquiste et commentateur politique passera la journée entière dans la capitale.

Le dépôt des mises en candidatures débute le 14 décembre.

Né à Drummondville, le 16 avril 1965, Yves-François Blanchet a été président régional des jeunes du Parti québécois en 1987 et en 1988.

Élu député péquiste dans Drummond en 2008, puis dans Johnson en 2012, il a occupé les fonctions de vice-président de la Commission de la culture et de l'éducation, whip en chef du gouvernement et ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs.

Détails à venir.