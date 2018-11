À 3 ans, il a déjà subi 17 opérations à la tête

Un enfant vient de subir sa 17e opération au cerveau parce que sa boîte crânienne est trop petite et que ça lui cause des maux de tête horribles.

Alexy Vieneau-Lecours, qui aura 4 ans le 10 décembre, est né avec une grosse bosse sur la tête après avoir été sorti du ventre de sa mère à l’aide d’une ventouse. Deux semaines après sa naissance le 27 décembre 2014, il a dû subir une première intervention chirurgicale à la tête pour lui agrandir le crâne.

Pendant la nuit, le nouveau-né hurlait de douleur en raison de maux de tête importants. Après une série de tests, le diagnostic est tombé. Le poupon avait une boîte crânienne trop petite, ce qui serait très rare. Il s’agissait d’une intervention très délicate et les médecins ignoraient s’il allait passer au travers, selon ses parents, Sébastien Lecours, 38 ans, et Mélissa Vieneau, 26 ans.

«Je venais tout juste d’accoucher et je ne savais pas s’il allait revenir dans mes bras. Je ne savais même pas s’il allait sortir de la salle d’hôpital vivant. ¬J’ai pleuré les six heures de l’opération», se souvient Mélissa Vieneau.

Chirurgies

Depuis, le garçon peut se réveiller à toute heure de la nuit avec un énorme mal de tête. Ses cris et ses hurlements sont si intenses que chaque fois, les parents craignent que les voisins appellent la Direction de la protection de la jeunesse.

Il a subi en moyenne une opération à la tête tous les trois mois. Le 23 novembre dernier, le garçon a subi une distraction osseuse qui permet aux chirurgiens de créer de l’os de façon physiologique en insérant un appareil. Il s’agissait de sa 17e chirurgie.

Chaque fois que ses parents voient leur fils quitter la chambre sur sa petite civière pour se rendre à la salle d’opération, ils trouvent ça très difficile.

«Je me souviens, lors des premières opérations, j’étais positif. Maintenant, j’ai arrêté de dire à ma femme que c’est la dernière opération parce que la réalité, c’est que ça ne finit jamais. Je prendrais sa place n’importe quand», a lancé le père d’Alexy Vieneau-Lecours¬¬¬, Sébastien Lecours.

L’enfant doit éviter d’attraper un virus puisque personne ne sait quand aura lieu la prochaine opération. Lorsqu’il a une crise de douleur, il doit être opéré de toute urgence, il ne doit donc pas être malade pour ne pas retarder la chirurgie, sous peine de mourir.

Espoir

Depuis le 27 décembre 2014, la famille multiplie les visites à l’hôpital. Toutefois, ils ne perdent jamais espoir que leur fils puisse un jour vivre sa vie d’enfant.

«Alexy a hâte d’avoir des amis et de jouer avec eux. Notre garçon aime tout le monde, pour lui, il n’est pas différent», a dit la maman.

Ses parents ont mis leur vie sur pause

Pertes d’emploi, troubles d’anxiété, crises d’angoisse... la vie du couple Vieneau-Lecours s’est arrêtée pour répondre aux besoins de leur fils unique.

Depuis décembre 2014, Sébastien Lecours n’a jamais réussi à garder un emploi parce qu’il doit souvent s’absenter pour accompagner son fils à l’hôpital.

«Je vis aux crochets de la société et je n’aime pas ça. J’ai travaillé toute ma vie. Mais à cause des nombreux rendez-vous, je manquais souvent au travail. J’ai choisi ma famille, mais c’est dur», a révélé M. Lecours, qui œuvre dans les services à la clientèle.

Plus rien

Natif de Drummondville, l’homme rêve de retourner dans sa ville avec sa femme et son garçon.

Mais le simple fait de penser qu’ils sont à une heure de l’Hôpital pour enfants de Montréal est très anxiogène pour le couple puisqu’il peut devoir se rendre à l’hôpital à tout moment¬.

En plus d’être loin des leurs, les parents n’ont pas de gardienne, n’ont plus vraiment d’amis proches, sont tous les deux atteints d’anxiété généralisée et ne dorment plus ensemble.

Comme les crises de douleur d’Alexy surviennent toujours durant la nuit, les parents dorment toujours avec lui.

«J’ai peur que mon fils ne se réveille pas. Je ne veux pas dormir loin de lui, car j’ai peur de ne pas l’entendre pleurer s’il arrive de quoi», a expliqué Mme Vieneau.

Ils rêvent de retourner sur le marché du travail et que leur garçon puisse fréquenter l’école de quartier. Mais pour l’instant, rester à l’affût et surveiller leur fils occupe 100 % de leur temps. «On vit dans le présent et on va laisser le futur faire son œuvre», a conclu le père de famille.

Pour le moment, aucun spécialiste ne sait si Alexy pourra vivre une vie sans opération au cerveau et quelles seront les séquelles à long terme.