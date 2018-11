«Compliqué d’immigrer» au Québec

Victime de sa «bureaucratie», le Québec est en train de se forger une «terrible réputation» en France auprès de ceux qui veulent immigrer dans la Belle Province, déplore le maire Régis Labeaume qui supplie les gouvernements de corriger le tir.

Le maire de Québec en a ras le bol d’entendre des témoignages de Français sur le «parcours du combattant» des immigrants. Il a dénoncé ce problème haut et fort à plusieurs reprises dans les dernières années, sans obtenir les résultats escomptés.

À Québec, il en entend régulièrement parler. Depuis qu’il est arrivé en France, vendredi, les mêmes histoires sont venues à ses oreilles plusieurs fois, y compris de la part d’un élu de la Ville de Rennes, chef-lieu de la Bretagne.

«Là, c’est assez ! Il va falloir que quelqu’un bouge, puis ça presse, parce que notre réputation est très mauvaise. Moi, je l’ai entendu de plusieurs Français chez nous, mais quand tu l’entends en France et qu’un élu français important te le dit, ça ne marche plus. Partout à Rennes, tout le monde le sait», a-t-il pesté en entrevue, outré des obstacles rencontrés par les Français.

«Qu’est-ce que ça me donne, moi, de venir faire des ententes avec les maires ici en France pour amener des travailleurs à Québec, si c’est la bureaucratie qui nous crée des soucis et des problèmes ? On veut avoir des immigrants francophones, mais ici, notre réputation, c’est que c’est extrêmement compliqué d’immigrer. Je ne peux pas faire du recrutement, moi, avec une réputation comme ça !»

«On n’y arrivera pas. On a une crise de main-d’œuvre et on est en train de se créer une réputation terrible en France sur les ralentissements de la bureaucratie et le parcours du combattant», a-t-il renchéri, exaspéré de devoir répéter sans cesse le même message.

Jeunes sans formation

Le maire de Québec demande également à Québec et à Ottawa d’assouplir les critères d’immigration afin de permettre à de jeunes Français sans formation spécifique de venir travailler dans la capitale.

«Il va falloir qu’on prenne la décision de faire immigrer des gens non formés, parce que là, c’est seulement des économiques, des familles et de l’humanitaire. Mais ce n’est pas juste de gens formés qu’on a besoin. On ne peut pas juste faire immigrer des ingénieurs, ça ne se peut pas», a tonné le maire en entrevue.

«Si tu regardes le dernier rapport qui a été publié récemment sur le manque de travailleurs au Québec, on cherche des gens qu’on peut former en usine, dans l’hôtellerie, puis la restauration, donc des gens non formés. Les industriels sont prêts à former en entreprise ; tout ce qu’ils veulent, c’est des humains.»

Le maire ne vise personne

Sachant que l’immigration est une compétence partagée entre le provincial et le fédéral, le maire ne vise personne en particulier ni aucun ministre dans l’appareil gouvernemental lorsqu’il lance son cri du cœur.

«Je ne veux pas personnaliser le dossier. C’est peut-être le fédéral ou le provincial, tout le monde envoie la balle à l’autre, mais là, on est en train de se créer d’énormes problèmes», a-t-il martelé.

Un logiciel 3D pour vendre le tramway

Régis Labeaume envisage sérieusement l’acquisition d’un logiciel 3D du géant français Dassault Systèmes, qui permettrait de modéliser la ville et de faire des simulations avec des projets de développement comme le tramway.

Plusieurs compagnies sont déjà spécialisées dans la modélisation 3D, mais l’outil virtuel de Dassault, testé à Rennes, offre un niveau de détails impressionnant et permet de connecter plusieurs sources de données.

«Cette solution-là, elle est unique. Moi, je n’en ai jamais vu aucune autre en dix ans. On est rendus très loin en matière d’urbanisme. Ça peut nous être extrêmement utile», a commenté le maire à l’issue de sa visite des locaux de la compagnie française.

En matière de construction et de mobilité, cet univers virtuel permet de prendre «les meilleures décisions» pour la planification de l’aménagement du territoire, a-t-on fait valoir lors d’une présentation.

Il serait possible, avec ce logiciel, de permettre à quiconque de visualiser le futur tramway dans la trame urbaine.

Simulations d’ensoleillement

Lorsqu’une ville est modélisée, on peut par exemple faire des simulations d’ensoleillement avec de futurs édifices, des simulations de croissance des arbres sur plusieurs décennies et même intégrer des projections sur le bruit entendu par les citoyens d’un quartier.

«L’ensoleillement et le bruit, ce sont les questions qui viennent le plus souvent (de la part des citoyens)», a fait remarquer le maire en entrevue.

Un promoteur pourrait également utiliser ce système convivial, accessible sur le web, pour importer les plans de ses projets afin que le citoyen puisse visualiser son intégration.

La Ville de Québec avait déjà fait modéliser une partie de son territoire il y a quelques années, avec la même technologie 3D, avant qu’elle soit rachetée par Dassault.

Toutefois, l’expérience n’avait pas été partagée avec le citoyen. «Visiblement, c’est tombé entre deux chaises.»

«On peut tout voir»

«Ça peut aider pour les demandes de permis, mais aussi quand on veut expliquer un projet à la population, on peut tout voir», s’est emballé le maire qui a également visité un incubateur techno hier et l’entreprise B-Com - un «accélérateur d’innovations» pour les entreprises -, qui projette d’ouvrir une filiale à Québec.