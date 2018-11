Encore des retards à prévoir chez Postes Canada

Malgré l'entrée en vigueur de la loi spéciale qui a mis un terme aux grèves tournantes de ses employés, Postes Canada a averti mardi que ses clients devront encore composer pendant des semaines avec des retards de livraison.

«Comme notre réseau est affecté par des accumulations sans précédent, les clients continueront à voir de longs retards de livraison pendant plusieurs semaines», a averti la société d'État.

Plus précisément, Postes Canada estime que les livraisons de colis auront du retard «durant la période de pointe des Fêtes et en janvier 2019», d'autant plus que le nombre de colis en attente dans les centres de tri devrait bondir après la fin de semaine du Vendredi fou et du Cyberlundi.

De côté des lettres et du courrier de Marketing direct, Postes Canada estime que les livraisons seront à jour avant le 25 décembre.

Enfin, pour les colis provenant du régime international, «les retards s’étireront vraisemblablement jusqu’en mars 2019», a fait savoir Postes Canada, qui avait demandé pendant le conflit de travail aux administrations postales de partout dans le monde de cesser d'expédier des colis.

Dans les dernières semaines, Postes Canada avait soutenu que les grèves tournantes du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) avaient engendré d'importants retards, alors que des centaines de remorques attendaient d'être déchargées.

Le STTP avait cependant remis en doute cette affirmation en soutenant que le nombre de remorques avait été surestimé par Postes Canada.

Les travailleurs syndiqués sont rentrés au travail mardi à midi après 37 journées de grèves tournantes. Le STTP a cependant promis de poursuivre son combat.

«Au cours des prochains jours, nous allons demander à nos alliés et à nos membres de prendre part à une campagne de mobilisations, de manifestations et de désobéissance civile non violente», a soutenu mardi le président national du STTP, Mike Palecek, par communiqué.