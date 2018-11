Explosion des plaintes contre les entreprises de télécommunication

Les consommateurs canadiens se plaignent de plus en plus de leurs services cellulaires et Internet tandis que le nombre de plaintes a explosé au cours de la dernière année.

Le rapport de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST) fait état d'une hausse de 57% des plaintes en 2017. Une différence importante par rapport en 2016 alors qu'elle se chiffrait à 11%.

Les plaintes en question se rapportent aux services sans fil, cellulaire, télé et internet. Dans ce dernier volet, le nombre de plaintes au cours des cinq dernières années a bondi de 170%, une augmentation qualifiée de préoccupante.

Le type de plainte qui revient le plus souvent est lorsqu'un consommateur reçoit une facture plus salée que ce qui était attendu.

«La situation la plus frustrante c'est la différence entre les attentes des consommateurs et ce qu'ils reçoivent par la suite. S'ils reçoivent un prix plus élevé ou un rabais qui est enlevé par la suite», explique Josée Thibault de la CPRST.

Le CRTC s'est justement récemment penché sur cette problématique lors d'audiences qui se sont tenues à Gatineau cet automne. Le rapport et les recommandations sont attendus en février.

Plaintes contre les fournisseurs de services *

Bell Canada | 4734 (hausse de 45,8%)

Rogers | 1449 (hausse de 34,4%)

TELUS | 944 (hausse de 49,6%)

Freedom Mobile | 850 (hausse de 185,2%)

Virgin Mobile | 847 (hausse de 39,3%)

Vidéotron | 740 (hausse de 113,9%)

* Source : rapport de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision 2018