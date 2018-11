Gravement défigurée après une simple coloration pour cheveux

Après avoir failli mourir des suites d’une grave réaction allergique causée par une banale teinture à cheveux d’une grande marque, Estelle, 19 ans, lance une alerte quant aux risques associés à ces produits.

Complètement méconnaissable sur des photos prises lors de sa réaction allergique, Estelle a depuis retrouvé son visage habituel et a souhaité alerter les consommateurs, dans une entrevue accordée au journal français Le Parisien, contre le danger du paraphénylènediamine (PPD), un produit très allergène qui se retrouve dans la vaste majorité des teintures disponibles sur les tablettes.

«J’ai fait une bêtise et j’ai envie de dire aux autres, ne faites pas comme moi!», a-t-elle déclaré au Parisien, militant aussi pour des mises en garde plus claires et plus alarmistes sur les emballages.

La «transformation» a eu lieu il y a une dizaine de jours alors qu’Estelle est passée d’une chevelure blonde à une coloration noire. Quelques heures après avoir appliqué la teinture, elle a ressenti une démangeaison à son cuir chevelu. Estelle se rend alors à la pharmacie où on lui prescrit des antihistaminiques et une crème contre les démangeaisons.

Or, le lendemain matin, le visage d’Estelle est complètement défiguré, si bien que son tour de tête fait 63 cm contre 56 en moyenne. Après une première visite aux urgences où elle reçoit une perfusion aux corticoïdes, on renvoie Estelle chez elle, mais la situation ne s’améliore pas. «J’avais l’impression d’être dans un bocal», image-t-elle.

La famille décide alors de retourner à l’urgence, où on leur dit que l’enflure va diminuer, mais dans la voiture, Estelle s’étouffe et sa langue gonfle. Elle a de la difficulté à respirer. De retour à l’hôpital, les médecins lui donnent une piqûre d’adrénaline avant de la garder en observation pour une nuit. Heureusement, le lendemain matin, la situation s’était résorbée.

Selon des dermatologues consultés par Le Parisien, seuls 2 % à 3 % de la population sont allergiques au PPD et des cas comme ceux d’Estelle sont extrêmement rares.

Le PPD n’est pas uniquement présent dans les teintures pour cheveux foncés, on en retrouve également dans les vêtements sombres comme des jeans ainsi que dans des tatouages au henné noir.