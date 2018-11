Météo: Du jamais-vu en 32 ans à Québec!

Le mois de novembre 2018 passera à l’histoire à Québec. Avec la tempête de neige qui laissera au moins une quinzaine de centimètres de plus au sol aujourd’hui, la ville aura le tapis blanc le plus épais depuis 32 ans.

En date du 26 novembre, et à la veille d’une tempête, Québec comptait 19 centimètres de neige au sol. À titre de comparaison, la valeur habituelle de saison est de huit centimètres.

Environnement Canada prévoit une bonne bordée de 15 à 25 centimètres de neige dans la région de Québec jusqu’en fin de journée, mercredi. Charlevoix, le secteur le plus touché par la tempête hivernale, pourrait recevoir près de 70 centimètres de neige.

«Probablement que l’on n’atteindra pas de record, mais on va atteindre des valeurs extrêmes. On serait dans le top 3 des quantités les plus élevées», indique Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada. «La neige annoncée nous garantit des conditions optimales pour commencer notre saison 7 jours sur 7», se réjouit Lisa-Marie Lacasse, porte-parole du Mont-Sainte-Anne et de Stoneham.

De vieux records

l faut remonter à 1965 et à 1986, pour trouver des années où le mois de novembre a été aussi enneigé.

«En 1965, il y avait 58 centimètres de neige au sol enregistré à la fin du mois de novembre. En 1986, il y avait 23 centimètres de neige au sol en date du 26 novembre et il est tombé 30 centimètres de plus le lendemain», précise le météorologue.

Le répit pourrait être de courte durée en raison d’une possible tempête la semaine prochaine. La neige hâtive fait le bonheur de certains et le malheur des autres.

Pendant que les agences de voyages vendent plus de forfaits vers le Sud, les entrepreneurs qui ont des chantiers extérieurs doivent faire le maximum pour respecter les échéanciers.

Décembre froid

Photo Stevens Leblanc

Alors que le mercure est descendu largement sous les normales de saison en novembre, les prévisions laissent entrevoir un scénario similaire pour le mois à venir.

«Décembre semble vouloir être sous les normales, mais pas autant que novembre l’a été. En janvier, ça reste assez près des normales», prévoit avec prudence M. Legault. Pour les précipitations de neige, le mystère demeure.

Les clients d’Hydro-Québec vont aussi payer plus cher. Le froid inhabituel aura un impact sur les factures. Selon le porte-parole, Cendrix Bouchard, la consommation d’électricité a augmenté de 10 % ce mois-ci, comparativement à un mois de novembre habituel.

DES MOIS DE NOVEMBRE ENNEIGÉS

♦ 1965 : 58 cm au sol

♦ 1986 : 25 cm au sol en date du 26 (30 cm supplémentaires sont tombés le lendemain)

♦ 2018 : 19 centimètres au sol en date du 26 (de 15 à 25 centimètres sont attendus d’ici demain)

► Moyenne normale de neige au sol en novembre : 8 cm

NEIGE HÂTIVE

Des heureux

Des profits dans les coffres

Les stations de ski alpin

Sentiers de ski de fond

Détaillants d’équipement de sports d’hiver

Agence de voyages

Des mécontents

Des coûts supplémentaires