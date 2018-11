Kim Kardashian droguée lors de sa sex-tape? Son ex dément

Kim Kardashian a-t-elle tenté de minimiser son implication dans deux de ses choix de vie, à savoir son premier mariage avec Damon Thomas et sa sex-tape avec Ray J?

Elle a en tout cas certifié avoir pris chaque fois de l’ecstasy avant de prendre ces deux décisions. Et en ce qui concerne la vidéo de ses ébats sexuels, Ray J, l’ex de Kim Kardashian impliqué, dément totalement : elle était sobre et a agi en totale maîtrise de ses capacités.

«Kim n’a pas pris de drogue dure et elle n’a pas bu non plus d’alcool pendant le tournage de la sex-tape», a confié un proche de Ray J à TMZ.

L’entourage du jeune homme a également fait savoir au site que Kim Kardashian «fumait un peu de marijuana à l’époque où a été tournée la vidéo... et c’était via une pipe en forme de pénis».

Le proche de Ray J n’a pas hésité non plus à contredire avec une classe toute relative les propos de Kim Kardashian qui affirmait qu’elle avait les mâchoires qui tremblaient, preuve de sa prise de drogue.

«Ses lèvres tremblaient parce qu’elle se faisait sauter», a répliqué le proche de Ray J, qui semble par ailleurs très vexé qu’elle mette ses choix sur une consommation de psychotropes.

Kim Kardashian avait déclaré dans le dernier épisode de L’Incroyable Famille Kardashian : «J’ai pris de l’ecstasy une fois, je me suis mariée. J’en ai repris une deuxième fois, j’ai fait une sex-tape». Incrédule, Scott Disick lui avait demandé si c’était bien vrai pour la vidéo, ce à quoi elle avait répondu : «Absolument! Tout le monde le sait. Ma mâchoire tremblait tout le temps».

Depuis les propos de l’entourage de Ray J, Kim Kardashian a fait savoir à TMZ qu’elle maintenait sa version, ajoutant qu’elle était «reconnaissante d’avoir découvert très rapidement les méfaits de la drogue», car cela lui a appris «à ne consommer ni drogue ni alcool à l’âge adulte».