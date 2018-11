Le nouveau président de l’Assemblée nationale François Paradis a perpétué une vieille tradition, mardi, en résistant à son élection lorsqu’il a été accompagné par les chefs des quatre partis vers son siège.

L’analyste politique Stéphane Bédard a revêtu ses habits d’historien à «La Joute» pour rappeler que cette tradition date d’une époque lointaine lors de laquelle le président de l’Assemblée britannique était celui chargé de transmettre les messages au roi – souvent de mauvaises nouvelles – ce qui pouvait entraîner son exécution pure et simple.

«Le poste de président n’était pas souhaité. Il fallait littéralement forcer quelqu’un à agir comme président du Parlement britannique parce qu’il savait que son destin pouvait être funeste», mentionne-t-il.

Dans ce cas-ci, François Paradis a joué le jeu pour perpétuer l’une des nombreuses coutumes qui perdurent à l’Assemblée nationale.

«Le Parlement est rempli de traditions et d’us et coutumes séculaires. C’est un des plus vieux Parlements en Amérique du Nord et on a intégré toutes ces traditions du Parlement britannique», note-t-il.

À ce sujet, il nous apprend que l’expression être «borderline» relève aussi de notre passé britannique puisqu’elle fait référence à une ligne blanche qui séparait l’opposition du gouvernement.

«Cette ligne-là a été faite en fonction du fait qu’à l’époque, les gens se présentaient avec leur épée. Quand ils approchaient de la ligne, ils ne pouvaient pas aller plus loin parce que la distance était mesurée à partir du bras et de l’épée, donc ils ne pouvaient pas se toucher», souligne-t-il.

Lorsqu’on est «borderline», c’est donc qu’on ne peut pas aller plus loin, qu’on ne peut plus avancer.

