Le nouveau pont de L'Île-des-Soeurs impraticable

Le pont de L'Île-des-Soeurs devait améliorer la fluidité de la circulation dans le secteur. Mais voilà que près de trois semaines après son inauguration, les résidents ne peuvent toujours pas l'emprunter. Et ce sera long avant de pouvoir le faire.

Le 9 novembre dernier, le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, débarquait à Montréal pour inaugurer cet ouvrage, achevé après 30 mois de travaux intenses.

Promesse avait alors été faite que la fluidité de la circulation serait améliorée dans le secteur. Pourtant, les résidents de L’Île-des-Sœurs ne peuvent même pas emprunter le nouveau pont.

«Oui, on a hâte que ça soit la fin, convient Mario Langlois, de l’Association des propriétaires et résidences de l’IDS. Mais, en même temps, on est très conscients que c'est jamais la fin. Parce que, là, c'est le pont Champlain, le pont de L'Île-des-Soeurs qui est refait, Turcot, ainsi de suite.»

Depuis le mois d'octobre, les citoyens de l'endroit ont perdu leur bretelle d'accès à l'autoroute 15 en direction nord.

Le calvaire des automobilistes de L'Île-des-Soeurs va donc se poursuivre jusqu'à ce que le pont Champlain soit officiellement inauguré, en juin prochain.

-D’après un reportage d’Andy St-André