Les artistes unis pour «Le monde de Benjamin»

La page Facebook «Le monde de Benjamin», qui vise à sensibiliser les gens à la réalité des enfants autistes, a porté son message au-delà des réseaux sociaux, mardi, avec le spectacle «Le cadeau», qui se tenait au Théâtre Paradoxe, à Montréal.

«Le monde de Benjamin» est l’initiative de l’auteur et humoriste Mathieu Gratton, dont le fils de 17 ans, Benjamin, est atteint d’autisme. La maman de Benjamin est l’animatrice Patricia Paquin. Par le biais de cette plateforme sur Facebook, Mathieu Gratton partage régulièrement des vidéos cocasses de son fils, pour dépeindre le quotidien d’un enfant différent.

Mardi, Jean-Pierre Ferland et sa compagne Julie-Anne Saumur, France D’Amour, Marc Déry, Kim Richardson, Mike Ward, Emmanuel Bilodeau, Fabien Cloutier et Joël Legendre se sont tous unis pour la cause, le temps d’une soirée, pour offrir le spectacle «Le cadeau», qu’animaient Pénélope McQuade et Patricia Paquin. Les profits de l’événement étaient redistribués à la Fondation de l’autisme.

Jean-Pierre Ferland en a profité pour interpréter une chanson composée expressément pour l’occasion, et Emmanuel Bilodeau devait également proposer un numéro inédit.

On peut consulter la page Facebook du «Monde de Benjamin» à l’adresse suivante: https://www.facebook.com/lemondedebenjamin/.