Les deux suspects du meurtre à Beauport arrêtés dans le parc des Laurentides

Deux suspects en lien avec le meurtre de Jordan Tremblay à Québec ont été arrêtés après une opération qui est survenue à L’Étape dans le parc des Laurentides.

Ceux-ci seraient présentement interrogés par les policiers du SPVQ à la centrale du parc Victoria.

Selon la police de Québec, les deux suspects sont âgés de 27 et 41 ans. C’est le groupe d’intervention tactique du SPVQ qui a fait l’arrestation. À ce moment, les suspects étaient à bord d’un véhicule lorsqu’ils ont été interceptés. «L’enquête se poursuit afin d’établir les causes et les circonstances exactes de cet homicide», indique un communiqué de la police.

Jordan Tremblay, âgé de 26 ans, a été tué dans l’abri d’auto de la résidence de sa grand-mère sur la rue Sénégal à Beauport. Le crime se serait produit vers 14h.

La victime était consciente à l’arrivée des secours, mais son état s’est dégradé rapidement.