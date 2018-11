La crise des gilets jaunes qui secoue le président Emmanuel Macron et la France devrait être un signal d’avertissement pour les dirigeants du monde entier devant l’importance du défi climatique : n’oubliez pas la classe moyenne.

Les «gilets jaunes», ainsi baptisés en raison des vestes fluorescentes que chaque automobiliste doit détenir en cas d'accident, protestent contre la hausse des taxes sur le carburant, et plus généralement pour défendre leur pouvoir d'achat malmené.

Mardi, devant la controverse, Emmanuel Macron a réitéré son désir d’agir autant «sur la fin du monde que sur la fin du mois», en référence à une action urgente pour l’environnement qui s’est traduite par cette nouvelle taxe sur l’essence.

«Si on voulait favoriser l’environnement et l’écologie, on vient de faire un grand pas en arrière parce qu’on dit aux gens que ça va se faire dans leur portefeuille. Honnêtement, il y a des citoyens qui sont pas mal plus capables de payer en France que la classe moyenne», estime l’analyste politique Stéphane Bédard.

Il note d’ailleurs que lorsqu’on pige dans le portefeuille des gens, il y a nécessairement des répercussions.

«L’erreur du président, ça a été de les traiter comme des gens qui ne comprenaient pas, souligne-t-il. Est-ce que ça va sonner en France un réveil du gouvernement par rapport à la classe moyenne? Je l’espère.»

N’empêche, mentionne Emmanuelle Latraverse, le président Macron est demeuré ferme mardi lors de son allocution sur le principe et à son idéal devant l’urgence écologique.

«Il est confronté à une façon de réconcilier les deux dans un contexte de fracture sociale où finalement ce sont toujours les mêmes, ceux qui n’ont pas les moyens, qui font les frais en France et, on peut le présumer, ailleurs dans le monde.»