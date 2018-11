La ville de Mont-Royal, à Montréal, exagère lorsqu’elle demande aux contribuables du Québec de dépenser des dizaines de millions supplémentaires pour faire en sorte que la gare du Réseau express métropolitain (REM) qui passe sur son territoire soit adaptée à l’architecture urbaine chic qui l’entoure.

Le conseil municipal de la ville de Mont-Royal a rejeté à l’unanimité, cette semaine, le concept préliminaire de gare du REM, qu’il juge mal intégré à son architecture et au paysage avoisinant. La Ville demande donc à la Caisse de dépôt et de placements du Québec (CDPQ) d’allonger des dizaines de millions supplémentaires, voire des centaines, afin de construire une gare qui est adaptée au niveau d’architecture des résidences et des rues du territoire.

«Vous passez à Montréal, vous passez sur la Rive-Nord, vous passez à Laval, à Brossard. Ça, c’est le petit monde. Il n’y a pas de problème, on met le rail et on fait passer le train. Mais à Mont-Royal... il y a du grand monde là. Il faudrait adapter et couvrir ça», déplore d’un ton sarcastique Mario Dumont dans sa chronique «Version Dumont» de mardi.

Cette nouvelle a rappelé à Mario Dumont celle d’il y a quelques années alors qu’on reprochait à Mont-Royal d’avoir pris des mesures pour éviter que des enfants moins bien nantis des quartiers avoisinants viennent quémander des bonbons dans les rues huppées du secteur à l’Halloween.

«Les gens qui travaillent fort, qui ont une profession payante, qui ont un succès économique ont le droit de s’acheter une maison à Mont-Royal, souligne-t-il. Mais excuse-moi, le lendemain on est tous dans la même société et si le train passe, le train passe.»

Bonne nouvelle, ajoute-t-il, le train est pneumatique, ce qui signifie qu’il sera plus silencieux qu’un train de marchandises sur rails. «Et au début, il va être neuf, presque assez beau pour passer à Mont-Royal!»

«Je dis à la Caisse de dépôt, vous ne pouvez pas céder à ça. On fait des consultations, on écoute, il faut respecter le monde, mais on ne peut pas céder à l’argument qu’ici, il faudrait s’adapter à l’architecture locale, évoque Mario Dumont. Je comprendrais si c’était un quartier historique, mais on comprend qu’à Mont-Royal, l’architecture locale c’est du chic riche, c’est ça que c’est, ce n’est pas de l’Histoire ou du patrimoine.»