Médecin radié 13 mois après avoir abandonné 1500 patients

Un médecin de Montréal a été radié pour 13 mois parce qu’il a fermé abruptement sa clinique sans aviser ses 1500 patients et en laissant traîner leurs dossiers médicaux sur place.

Trevor Wesson avait plaidé coupable devant le Conseil de discipline du Collège des médecins concernant la fermeture sauvage de sa clinique Novomed de la rue Saint-Jacques en septembre 2017.

Aux prises avec des problèmes financiers et d’autres problèmes personnels, ce médecin généraliste qui a commencé à pratiquer au Québec en 2012, après avoir travaillé en Nouvelle-Écosse et en Ontario, a été admis à l’Hôpital général juif de Montréal le 10 septembre 2017.

Même s’il était déjà suivi par le Conseil de discipline du Collège des médecins en raison de plaintes de patients, Trevor Wesson ne l’a alors jamais avisé qu’il fermait sa clinique et qu’il ne respectait plus ses obligations envers ses malades.

Il n’a ainsi averti personne, pris aucune mesure pour transférer ses patients ou leurs dossiers, «laissant derrière lui des locaux verrouillés, et son courrier pêle-mêle joncher le sol, délaissant ses dossiers médicaux, les résultats des examens ou des analyses obtenus, et ne répondant pas aux nombreux appels ou messages téléphoniques laissés par ses patients, et laissés par le Bureau du syndic, lequel est entravé dans son enquête à son sujet», peut-on lire dans la décision du Conseil de discipline rendue le 15 novembre dernier.

Le Conseil estime qu’il s’agit d’un «manquement grave» et d’un «comportement inacceptable» de la part du Dr Wesson, dont l’«abandon aurait pu avoir de graves conséquences sur la santé et le bien-être des patients». Heureusement, aucun patient n'a subi un préjudice sérieux.

Le Conseil de discipline a souligné que le médecin avait reconnu sa faute et exprimé ses regrets.