Sa «bedaine de bière» était une tumeur de 35 kilos!

Un homme qui pensait seulement être «un peu gros» était en fait atteint d’une tumeur de près de 35 kilos.

Hector Hernandez avoue qu’il a toujours été «un peu grassouillet».

Quand son estomac a commencé à grossir dans les dernières années, il ne s’est donc pas trop inquiété.

Plusieurs problèmes médicaux comme d’importantes brûlures d’estomac ou des difficultés à respirer ont cependant commencé à importuner l’homme de 47 ans originaire de la Californie.

Il a alors décidé de parler de cela à un médecin qui lui a dit de ne pas s’inquiéter et que les gens prenaient tous du poids différemment.

«Je pensais donc que j’étais juste gros», a-t-il expliqué en entrevue au quotidien américain The Washington Post.

Ses amis se moquaient de cette «bedaine de bière» alors qu’il ne buvait que rarement.

Mais M. Hernandez a continué à avoir des doutes sur sa santé, car son estomac lui pesait de plus en plus lourd et qu’il devenait dur au toucher.

Une visite chez un autre médecin lui a appris qu’il était atteint d’un liposarcome retropéritonéal, un rare cancer des tissus mous.

Sa tumeur faisait alors près de 35 kilos (77 livres).

CAPTURE D'ÉCRAN, CHRISTIANA ROLAND, MD

Le quadragénaire dit avoir été «choqué» et «confus» sur le moment mais qu’il était surtout soulagé d’avoir une réponse.

Selon l’oncologiste d’Hernandez, les liposarcomes se développent souvent sur plusieurs années et peuvent atteindre des tailles très importantes, car ils ne causent souvent pas d’autres problèmes majeurs.

Le docteur William Tseng, qui a opéré Hector Hernandez, dit avoir retiré des dizaines de tumeurs semblables dans le passé.

«Mais c’est certainement la plus grosse que j’ai enlevée», a-t-il dit au Washington Post.

Lors de la périlleuse opération, le médecin a dû retirer un rein au patient, car il avait été trop abimé par la tumeur.

M. Hernandez ne recevra pas de traitements de chimiothérapie, mais il reste étroitement surveillé par ses médecins.

Il dit se sentir très différent avec ce poids en moins, même s’il n’est pas encore à 100% de ses capacités.

«Je suis juste chanceux d’être encore en vie.»