Suspendu à un deltaplane, il s'accroche à la vie

Un touriste américain a eu la peur de sa vie lors d’un récent voyage en Suisse.

Voulant profiter du panorama, il a décidé de faire un vol en duo en deltaplane. Ce qu’il ne savait pas, c’est qu’il allait le faire suspendu dans le vide suite à l’erreur du moniteur qui a oublié de le sécuriser.

L’homme a partagé la vidéo de ce moment sur YouTube, une vidéo qui compte plus de 3,5 millions de visionnements en moins de 24 heures.

Sur les images, on peut voir le pilote et son passager prendre leur envol. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu et le passager se retrouve suspendu dans les airs, se rattrapant comme il peut à la structure du deltaplane et à la jambe du pilote.

Ce dernier a été incapable d’atterrir rapidement. Le touriste américain est resté ainsi suspendu pendant près de trois minutes avant de retrouver la terre ferme.

L’homme s’est fracturé le poignet en atterrissant dans un champ d’Unterseen dans le canton de Berne. Il souffre aussi d’une déchirure à un biceps.

Selon le président de la Fédération suisse de deltaplane, Christian Boppart, il s’agit d’une erreur élémentaire.

S’il n’existe pas d’obligation en Suisse de rapporter un tel problème, le pilote incriminé dans cette histoire va cependant être rencontré par la fédération, rapporte La Tribune de Genève.