Taxer le sucre ne réglera pas le problème de l’obésité

Le sucre ne serait pas la cause de l’augmentation du taux de l’obésité au Québec et taxer les boissons sucrées ne serait pas la solution, selon une nouvelle publication de l’Institut économique de Montréal (IEDM).

Dans sa note intitulée «Taxer le sucre n'empêchera pas une hausse de l'obésité», l’IEDM indique que les Canadiens consomment de moins en moins de boissons sucrées, et que celles-ci contiendraient d’ailleurs de moins en moins de sucrée. Selon l’étude, la consommation de sucre aurait diminué depuis dix ans alors que le taux d’obésité continue d’augmenter.

«Le Québec et le reste du Canada, ainsi que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, entre autres, ont tous connu une augmentation de l'obésité et du diabète ces dernières années. Pourtant, la consommation de sucre y a diminué. ‟Taxer le sucre" est un slogan accrocheur, mais cela demeure une solution simpliste à un problème complexe», a déclaré Mathieu Bédard, économiste à l'IEDM et auteur de la publication.

«Plusieurs études cliniques ont démontré que le sucre en soi n'a rien de spécial qui viendrait ralentir où annuler la perte de poids durant une diète. C'est consommer trop de calories, quelle que soit leur origine, qui fait grossir», a-t-il ajouté.

Pour l’IEDM, avec des taxes sur les aliments trop sucrés, le consommateur va simplement substituer l’aliment par un autre produit non taxé, sans pour autant être certain que le produit de remplacement soit meilleur pour la santé.

«Si, malgré la taxe, les gens continuent à consommer trop de calories, cette politique publique n'aura aucun effet. Elle aura toutefois augmenté le prix des produits, ce qui est particulièrement pernicieux pour les moins aisés», a déploré M. Bédard.

Pour l’économiste, la solution la plus appropriée réside dans une éducation adéquate en matière d’alimentation saine. Il soulève également l’importance d’encourager l’activité physique pour combattre l’obésité.