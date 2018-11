Une unité pour désengorger l’urgence

Les hôpitaux seront bientôt pris d'assaut par des patients, en raison, notamment, des cas de grippe.

Pour faire face à cette situation, l'hôpital Charles-Le Moyne de Longueuil a créé une nouvelle unité qui vise à désengorger l'urgence, laquelle accueille 87 000 patients chaque année. Infirmières et préposés travaillent dans cette nouvelle unité court séjour, qui a été inaugurée il y a environ deux semaines.

Construite à l'extrémité ouest de l'hôpital au coût de 4,7 millions de dollars, elle peut recevoir 25 patients à la fois qui ont besoin d'un court séjour d'hospitalisation, variant de 48 à 72 heures.

«C'est extraordinaire! Ma fille était avec moi. Elle a dit: "Maman, j'ai jamais vu un hôpital de même." Je n'étais plus capable de marcher. Et ils m'ont passé des examens», raconte une patiente, Carole Tétrault.

L'unité court séjour n'est pas une unité d'observation de 24 heures pour les patients des urgences. Charles-Le Moyne a déjà celle-ci. Ce n'est pas non plus une unité de débordement, lorsque survient un fort achalandage.

La Dre Chantal Vallée, chef médicale de l’unité, explique: «Ils ont un médecin traitant qui va les suivre à travers tout l'épisode, le court épisode de soins. On va prioriser leurs examens, leurs investigations, pour être bien certains que, quand ils quittent l'hôpital, ils sont stables, et on a la réponse à la question de: qu'est-ce qui va pas bien?»

À l'hôpital Charles-Le Moyne, on est convaincu que l'unité va permettre de désengorger les urgences, où le temps d'attente sur civière est actuellement de 17 heures.

Voyez le reportage complet d’Harold Gagné dans la vidéo ci-dessus