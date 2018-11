Voici la Maison Tanguay 2019!

La toujours très attendue Maison Tanguay Novoclimat a été dévoilée ce matin, au lancement de la campagne de financement annuelle qui culminera lors du tirage de la magnifique demeure d’une valeur de plus d’un demi-million de dollars, en septembre 2019.

«Lignes minimalistes et cubiques», «originalité et contraste», «fonctionnalité et spaciosité», les qualificatifs utilisés par l’architecte Yvan Deschênes décrivent à merveille la Maison Tanguay 2019. La résidence de 12 pièces, auxquelles s’ajoute un garage, est lumineuse à souhait.

La grande nouveauté de cette édition 2019 est toutefois l’ajout d’un appartement complet qui permet de mieux adapter la maison aux réalités différentes des familles d’aujourd’hui.

Que ce soit pour recevoir des proches, héberger un parent en perte d’autonomie ou «apprendre à un tanguy à devenir graduellement autonome», la pièce offrira plusieurs possibilités, comme le faisait remarquer Julien De Denaro, vice-président marketing de Graph Synergie, qui a conçu la visite virtuelle de la maison.

Deux terrasses couvertes, une cuisine à la fine pointe de la technologie et un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite feront également le bonheur des gagnants, qui seront désignés le 15 septembre 2019.

2 M$ à la fondation

Pour Charles Tanguay, de la Fondation Maurice Tanguay, la maison, encore une fois cette année, est «la plus belle jamais construite pour le tirage».

Et les quelque 2 M$ amassés grâce à la vente des billets permettront à la fondation créée en 1991 de continuer à venir en aide aux enfants handicapés.

«Ça permet de fournir du répit aux familles, parce qu’un peu de repos, parfois, ça peut faire du bien. Ça permet aussi d’acheter des équipements personnalisés, parce que ce n’est pas tout le monde qui a les moyens d’acheter ces équipements de pointe. Et ça permet aussi d’offrir des accès à des activités adaptées», explique Charles Tanguay, vice-président des ventes chez Ameublement Tanguay et petit-fils de Maurice Tanguay.

15 finalistes

Encore une fois cette année, des prétirages auront lieu en avril, juin et septembre pour sélectionner les finalistes. Tous les billets étant remis dans le baril au fil des tirages, plus vous achetez tôt, plus vos chances sont élevées.

Le gagnant pourra faire installer la maison sur le terrain de son choix partout au Québec ou repartir avec 500 000 $ en argent. Quatorze autres prix seront également offerts aux autres finalistes.

