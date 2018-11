Si les Québécois ont des réticences à l’égard de l’immigration, c’est qu’ils subissent l’influence des médias, selon Québec solidaire.

«Il y a une perception d’une crise dans la population et cette perception-là, elle est alimentée par des groupes et des individus dans la société qui martèlent depuis 10 ans dans l’espace public, à coup de chroniques et d’opinions, qu’il y a un énorme problème avec la présence du religieux dans notre société», affirmait mardi Gabriel Nadeau-Dubois, à l’occasion de la rentrée parlementaire à l’Assemblée nationale.

Richard Martineau, qui estime que ce sont les médias de Québecor qui sont visés par ces propos, s’indigne de cette façon de voir les choses.

«Ce que Québec solidaire dit, c’est: vous êtes des imbéciles. Vous êtes des idiots. Vous êtes des dindes. Vous n’avez pas de jugement», a lancé le chroniqueur sur les ondes de LCN.

Il critique une vision «méprisante» des gens, tout en rappelant qu’à une certaine époque, le parti le plus à gauche de l’Assemblée nationale était en accord avec les conclusions de la commission Bouchard-Taylor.

Richard Martineau se demande d’ailleurs si le parti de Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois tire les mêmes conclusions au sujet de ceux qui ont voté. «Non, là, ils avaient du jugement! Attendez, [nos électeurs] étaient éclairés! Quand on pense comme Québec solidaire, on est ‘’bright’’, mais quand on ne pense pas comme eux autres, on est des épais!» raille-t-il.