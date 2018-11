François Paradis a refusé un poste de ministre pour devenir le nouveau président de l’Assemblée nationale.

«J’aurais pu me retrouver au Conseil des ministres. Des propositions m’avaient aussi été faites à ce chapitre-là. C’est mon choix, de m’être dirigé vers la présidence de l’Assemblée nationale», a révélé M. Paradis ce matin, en direct sur QUB radio .

En entrevue avec Benoît Dutrizac, le député de Lévis a affirmé avoir eu le privilège «de pouvoir choisir entre des fonctions importantes».

En devenant le nouveau président de l'Assemblée nationale, l’ex-animateur de télévision, qui a été assermenté mardi, a dit souhaiter mettre un terme au cynisme de la population du Québec vis-à-vis de la classe politique.

«Parce que chaque fois qu’on parle de cynisme, du travail qu’on fait, de ceux qui le font, de ce regard peu reluisant, ça me titille un peu, ça me dérange. Je me dis qu’il y a certainement moyen de renverser cette tendance-là. C’est un objectif que je me fixe.»

M. Paradis a par ailleurs soutenu que le dossier de la transparence serait «prioritaire» pour son mandat.