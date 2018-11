La démolition d'une église en ruines retardée

La démolition de l'ancienne église Sainte-Cécile du secteur Kénogami au Saguenay est retardée. Les travaux devaient débuter avant le 5 novembre, mais rien n'est encore amorcé et les citoyens du secteur s'impatientent.

L'ancien lieu de culte tombe en ruines depuis le début des années 2000. L'ancien propriétaire, André Reid, qui avait acheté l'ancienne église en 2001, a légalement abandonné le bâtiment. Depuis 2013, l'édifice est administré par le ministère du Revenu du Québec.

Devant l'état de dégradation de l'immeuble, Revenu Québec a pris la décision de démolir. La Ville de Saguenay confirme qu'un permis de démolition a été délivré au ministère il y a environ trois semaines.

Cependant, aucun contrat n'est encore octroyé à un entrepreneur, deux mois après la fin des appels d'offres.

«Le dossier avance toujours. On est en discussion sur la conclusion du contrat. Il y a des choses à vérifier et à valider», a indiqué la porte-parole de Revenu Québec, Geneviève Laurier.

L'organisme n'a pas voulu préciser les raisons précises de ces délais pour ne pas nuire aux discussions en cours.

«Il y a certains détails pour lesquels je ne m'avancerai pas. Il y a des procédures qui sont toujours en cours, des discussions avec M. Reid notamment», a ajouté Mme Laurier.

Le problème, c'est qu'André Reid est toujours officiellement propriétaire de la sacristie. Il est donc difficile de démolir l'église, sans toucher à cette partie qui est directement attachée au bâtiment.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, des négociations seraient en cours entre la Ville de Saguenay et André Reid dans le but de conclure une entente hors cour.

La Ville a refusé de commenter pour ne pas nuire au processus, mais, si une entente se confirme, la démolition pourrait être amorcée d'ici Noël. Dans le cas contraire, les travaux pourraient être reportés au printemps prochain.

Le chantier, qui inclura aussi des travaux de décontamination et de désamiantage, s'échelonnera sur quatre mois. La facture s'élèvera à environ un million et demi de dollars et sera assumée par Revenu Québec.

Une fois la démolition complétée, le terrain sera mis en vente.