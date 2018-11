Le ministre de l’Éducation se dit «préoccupé»

«Préoccupé» par l’affaire de partage de photos nues au Séminaire des Pères maristes, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, signale qu’il appartient maintenant à la direction de l’école de «prendre les bonnes décisions» dans la foulée des plaidoyers de culpabilité enregistrés par deux autres accusés.

«C’est quelque chose qui m’a préoccupé beaucoup, sincèrement. Je suis père de deux adolescentes... C’est quelque chose qui est assez grave», a commenté le ministre de l’Éducation, mercredi, à l’entrée du conseil des ministres.

«Là il y a des faits nouveaux, parce que quand ils ont plaidé coupable, on a appris des choses qu’on ne savait pas», a continué le ministre.

Lundi, il a notamment été possible d’apprendre, à la lumière des plaidoyers de culpabilité enregistrés par deux autres des cinq adolescents accusés, que les photographies des trois jeunes filles, après avoir fait le tour de l’école, se sont retrouvées sur les téléphones portables d’étudiants qui fréquentent d’autres établissements scolaires, dont un cégep.

«Il appartient à la direction de l’école de prendre la bonne décision. Elle n’avait pas les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions, considère désormais le ministre Roberge. Maintenant qu’elle les a, peut-être que ça sera autre chose.»

Rappelons que quelques jours avant la rentrée scolaire, la Cour supérieure a forcé la réintégration de trois des cinq accusés dans cette affaire, notamment pour leurre informatique, possession et distribution de pornographie juvénile.

L’une des trois plaignantes étudie toujours au Séminaire des Pères maristes.

Deux autres accusés, dont un qui étudie toujours à la même école, devraient subir leur procès au cours des prochains mois.

Protecteur de l’élève

Le ministre de l’Éducation s’est par ailleurs engagé, mercredi, à faire en sorte que le rôle du Protecteur de l’élève soit revu et corrigé.

«C’est qu’en ce moment il n’y a pas de mécanisme d’appel. Le Protecteur de l’élève, pour le réseau privé est carrément inexistant, a-t-il rappelé. Je l’ai dénoncé dans l’opposition. Et je peux vous dire que maintenant qu’on est au gouvernement, on travaille sur un projet de loi pour avoir un vrai Protecteur de l’élève, qui couvre autant les jeunes qui sont au privé que les jeunes qui sont au public.»

M. Roberge entend également beaucoup d’insatisfaction en provenance du secteur public vis-à-vis le Protecteur de l’élève.

«Je ne peux pas tout faire en deux-trois semaines, mais c’est sûr qu’au cours du mandat, on va améliorer le mécanisme d’appel et on va complètement revoir le Protecteur de l’élève, notamment pour des cas d’intimidation», a dit le ministre de l’Éducation.

À l’heure actuelle, il appartient à chaque commission scolaire, en vertu de la Loi sur l’instruction publique, de veiller à ce qu’il y ait une procédure permettant aux élèves qui se sentent brimés dans leurs droits de se faire entendre.