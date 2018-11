L'industrie minière pèse 8,5 G$ au Québec

L’industrie minière dépense beaucoup d’argent au Québec. En 2016, les sociétés minières ont injecté 8,5 milliards $ au sein de l’économie québécoise.

Une étude menée par l’Association minière du Québec (AMQ) indique que les sociétés minières ont un impact partout au Québec avec ses 40 000 emplois.

À elle seule, la région de l’Abitibi-Témiscamingue a reçu plus du tiers des dépenses minières, soit 3,2 milliards $ en 2016 comparativement à 2,1 milliards $ pour la Côte-Nord.

En Abitibi, on retrouve plus de 15 000 emplois liés à l’industrie minière et 1240 fournisseurs sont issus de cette filière.

Aussi dans les grands centres

Or, les régions ressources ne sont pas les seules à tirer profit de l’activité minière au Québec. Plus d’un milliard $ de dépenses a été effectué sur l’île de Montréal.

«L’industrie minière contribue de façon significative à la qualité de vie de la population, que ce soit par ses apports aux communautés d’accueil ou par ses contributions aux différents paliers de gouvernement», a fait valoir la présidente de l’AMQ, Josée Méthot.

En 2016, l’industrie minière rappelle avoir versé plus de 106 millions $ en redevances au gouvernement du Québec.