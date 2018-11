L'opposition demande à Jonatan Julien de s'expliquer

L'opposition réclame la tenue d'un comité plénier sur la centrale de police avant Noël et demande que Jonatan Julien vienne donner sa version des faits.

Pour le chef de l'opposition, Jean-François Gosselin, tout le monde doit être présent pour donner sa version de l'histoire. «Ça va prendre M. [Patrick] Voyer, qui est responsable de la sécurité publique. Ça va prendre M. [Jérémie] Ernould, qui est le nouveau gestionnaire des immeubles [au] comité exécutif. Le maire, évidemment, qui a sa grosse part dans le cafouillage. Mais on aimerait ça, aussi, que M. [Jonatan] Julien soit présent. Il doit venir nous donner sa version des faits. On espère qu'il pourra se libérer.»

Jonatan Julien était vice-président du comité exécutif. Il avait été blâmé publiquement par le maire pour l'échec du projet sur le terrain choisi dans Lebourgneuf. Il avait décidé de quitter Équipe Labeaume. Il est maintenant ministre des Ressources naturelles dans le gouvernement Legault.

«Si j'étais lui, je voudrais donner ma version des faits, c'est certain. [...] Les citoyens de la ville de Québec ont le droit de savoir ce qui s'est passé exactement.»

Pour M. Gosselin, le comité plénier revêt une importance capitale. «On va non seulement savoir où on s'en va, mais on va pouvoir comprendre ce qui est arrivé, tout le cafouillage autour de la planification de la nouvelle centrale et la réorganisation du service de police.»

L'élu exige que le plénier ait lieu cet automne. «On veut que ce soit fait avant le budget. Parce qu'au budget, il y aura encore des sommes prévues au PTI. Il aurait fallu régler ça avant.»