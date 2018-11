La députée Marie-Louise Tardif quitte son autre emploi

La députée de Saint-Maurice-Laviolette, Marie-Louise Tardif, quitte toutes ses fonctions au Parc de l'île Melville après le déclenchement d’une enquête du Commissaire à l’éthique et à la déontologie.

« J’ai remis ma démission au Parc de l’Île Melville et je tiens à assurer mon entière collaboration à la Commissaire à l’éthique et à la déontologie. En tant que nouvelle députée, les citoyens de Laviolette–Saint-Maurice et les dossiers de ma région sont ma priorité», a indiquée la députée mauricienne par voie de communiqué.

Une plainte au Commissaire à l'éthique a été déposée mardi après-midi par le député libéral Jean Rousselle, qui reprochait à la députée Tardif d'occuper un emploi incompatible avec sa charge de députée. Même si elle a été élue le 1er octobre, la députée mauricienne travaillait toujours une dizaine d'heures par semaine avec cet organisme à but non lucratif.

«Elle travaille dans un organisme qui pourrait recevoir des subventions. Est-ce qu'elle se demandera des subventions à elle-même? ironisait le député Rousselle. Je trouve ça inquiétant.»

La plainte faisait aussi état de meubles qui se trouvaient dans le bureau de la précédente députée de Laviolette, la libérale Julie Boulet, et qui auraient été transférés au parc de l'Île-Melville par la députée. Or, ces meubles appartiennent à l'Assemblée nationale.

La députée assure que les meubles qui ont été «entreposés» au parc de l’Île Melville seront au plus vite remis à l’Assemblée nationale.