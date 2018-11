L'histoire de cette mère québécoise et de son bébé qui ont perdu la vie après avoir été attaqués par un grizzly au Yukon font le tour du monde. Un spécialiste de la chasse explique ce qui a pu se passer.

Questionné à savoir s'il y avait une différence entre l'ours noir et l'ours brun, Réal Langlois, plus connu comme L'Homme panache, est formel. «Un grizzly, ça n'a peur de rien», dit-il à Denis Lévesque.

Valérie Théoret, enseignante de 37 ans, était partie se promener en forêt avec sa fillette de 10 mois Adèle, lorsque leur chemin a croisé celui de l'animal.

Leurs dépouilles ont ensuite été découvertes par le conjoint de Mme Théoret, et père du nourrisson, non loin de leur chalet situé sur la rive du lac Einarson, à quelque 400 km au nord-est de Whitehorse.

Juste après son arrivée sur le lieu des décès, cet homme a fait face à un grizzly qu'il a abattu avec une arme à feu alors que l'ours chargeait vers lui.

Le spécialiste de la chasse voulait en savoir plus sur cette tragique histoire et a même fait des appels au Yukon, où il se rend annuellement depuis près de 20 ans, pour avoir plus d'information.

«Le grizzly est pas loin de sa tanière, il est sorti, il a faim, il peut-être senti de la nourriture. Il s'est approché du camp et il s'est adonné qu'elle était dehors, avance-t-il. Ce que je pense c'est que le grizzly est arrivé et il avait faim, il les a attaqués.»

Voyez son entrevue complète à l'émission Denis Lévesque dans la vidéo ci-dessus.