Problème cardiaque pour Paul Daraîche

Paul Daraîche devra subir une importante chirurgie cardiaque. Le chanteur country, âgé de 71 ans, est donc forcé de mettre sa carrière sur pause pour une durée indéterminée.

C’est lui-même qui en a fait l’annonce dans un message publié sur sa page Facebook, hier, et dans lequel il confirme avoir connu des ennuis de santé récemment.

«Après avoir consulté mon médecin, le diagnostic est tombé, et voilà: mon cœur a besoin d’un peu, voire d’une majeure réparation», a révélé Paul Daraîche, qui ignore pendant combien de temps il devra se tenir à l’écart de la scène.

«Je serai malgré moi, et pour la première fois de ma vie, contraint de m’arrêter pour... un mois? Deux mois? Trois mois? Je ne sais trop, mais une chose est certaine, je devrai prendre le temps qu’il faudra pour me remettre sur pied.»

Daraîche n’avait pas mis la pédale douce la semaine dernière. Il revient tout juste d’une tournée de cinq concerts en cinq soirs, qui l’a conduit de Rimouski à New Richmond.

«Je vais devoir me reposer le plus possible et éviter les excès de fatigue. Les récents spectacles en Gaspésie ont été particulièrement difficiles pour moi, bien que j’étais l’homme le plus heureux du monde de me retrouver dans mes terres d’origine», a-t-il aussi partagé à l’intention de ses admirateurs.

Un album prémonitoire

Maintenant qu’il est malade, Paul Daraîche affirme que les chansons de son dernier album, Ma maison favorite, lancé en septembre, prennent un tout autre sens.

«Les chansons en duo avec mes enfants, les mots d’amour dédiés à celle que j’aime, tout ce besoin que j’éprouvais de chanter ces aspects importants et cruciaux de ma vie... ce n’était pas par hasard. Je ne savais pas que mon cœur était à ce point fatigué, mais j’avais néanmoins ce déversement d’amour à donner. J’en saisis la raison aujourd’hui.»