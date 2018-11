Se faire justice soi-même au dépanneur

Sordide histoire hier soir dans un dépanneur d’Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Un homme qui aurait tenté de commettre un vol se serait fait poursuivre par trois individus dans la rue puis probablement battre à mort. Inconscient à l’arrivée de policiers, le trentenaire serait décédé au centre hospitalier.

«La légitime défense est prévue au Code criminel. On se défend d’une agression. L’auteur du vol qualifié a tenté de fuir. En principe, on doit cesser sinon, on devient l’agresseur et non plus la victime. Notre rôle de témoin ou de victime est changé», explique Jean-François Brochu, ancien sergent de la Sûreté du Québec (SQ).

La victime de 34 ans aurait cherché à commettre un vol dans un dépanneur de la rue Nicolet non loin de la rue Ontario, vers 20h45 mardi soir. Trois hommes de 37, 48 et 78 ans, considérés comme des témoins importants, auraient essayé de l’intercepter. Aucune arme n’aurait été utilisée contre le voleur allégué.

Le trio a-t-il agi en légitime défense ou est-il devenu agresseur? «La ligne n’est pas très droite entre la légitime défense et l’agression. Chaque cas est un cas d’espèce. (...) Une partie de la population va pencher pour l’agresseur et l’autre la victime», avance Jean-François Brochu.

Les tribunaux auront à trancher poursuit l’ancien sergent de la SQ. «Les policiers auront à analyser les vidéos du dépanneur, rencontrer les témoins et les trois hommes impliqués, prendre en compte l’autopsie qui mettra en lumière le lien entre les coups portés, les gestes posés et le décès de l’homme», nuance M. Brochu.