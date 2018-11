Son nom se trouve sur la planète Mars

Un homme de la Montérégie jubile, parce que son nom se trouve désormais sur Mars depuis que la sonde InSight a réussi à se poser sur la planète rouge, lundi.

Stéphane Barrette est un passionné d’astronomie depuis l’âge de 10 ans. Mais l’homme de Sainte-Julie maintenant âgé de 52 ans n’aurait jamais cru pouvoir un jour avoir un petit peu de lui dans l’espace.

Il fait partie des deux millions de personnes de partout dans le monde dont la NASA a récolté les noms et les a gravés sur un disque dur intégré à la sonde InSight.

«J’étais un peu nerveux pendant les sept longues minutes avant que la Terre reçoive le signal de la sonde. J’ai crié un gros “yes !” quand la NASA a confirmé que la sonde s’était posée avec succès», lance Stéphane Barrette.

Voyage de sept mois

La sonde InSight est entrée dans l’atmosphère de Mars lundi à 14 h 47 (heure de Montréal) après un voyage de 484 millions de kilomètres. La sonde a mis sept mois pour s’y rendre. Elle y restera éternellement.

La mission vise à mieux connaître le sous-sol de la planète rouge.

Un sismomètre creusera le sol à une profondeur de 3 à 6 mètres et «écoutera» le cœur de la planète. Il prendra également sa température pour savoir s’il s’agit d’un cœur solide ou liquide.

M. Barrette se souvient de son enfance lorsqu’il admirait le ciel.

«J’avais un télescope et je regardais la Lune et les planètes», a-t-il expliqué. Même s’il n’a jamais voulu devenir astronaute, il aurait fait volontiers un voyage spatial si on le lui avait proposé.

«Je l’ai fait de façon virtuelle, c’est mieux que rien», lance-t-il.

Temps réel

Ce dernier ne peut pas regarder la planète Mars dehors, parce qu’il n’a plus de télescope. Il mentionne que Mars n’est pas ce qu’il y a de plus intéressant à observer avec un petit télescope, puisqu’on ne voit qu’un point.

«J’aime beaucoup mieux regarder Saturne avec ses anneaux ou Jupiter.» Grâce à internet et aux télécommunications, Stéphane Barrette a trouvé une façon beaucoup plus confortable de scruter le ciel.

«Il y a plusieurs sites qui nous permettent d’accéder gratuitement à des télescopes partout dans le monde en temps réel. La puissance et la qualité des images sont magnifiques», dit-il.

Il possède également des applications sur son téléphone mobile pour savoir ce qui se trouve au-dessus de sa tête en tout temps.

«C’est intéressant de savoir quelles constellations ou quels objets célestes se trouvent au-dessus de moi. Je le sais en temps réel de jour ou de nuit, et ce, même s’il y a des nuages», dit-il en terminant.