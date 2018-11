Surveillance accrue autour de boucheries

Cinq boucheries vandalisées la semaine dernière à Drummondville bénéficieront d’une surveillance policière accrue, et des caméras seront installées pour maximiser la sécurité.

Luc Gervais, propriétaire de La Bouchée d’Or, à Drummondville, a été la cible de vandales dans la nuit du 21 au 22 novembre derniers. Il fera installer des caméras. Quatre autres commerces de viande du Centre-du-Québec ont subi le même sort. Les policiers leur ont dit qu’ils allaient être plus présents près des commerces.

Des vidéos où l’on voit deux suspects possiblement âgés de 17 à 20 ans commettre les délits ont été remises aux forces policières. Il n’y a eu aucune accusation encore pour ces méfaits.

Libération animale

Le mouvement de la libération animale prend de l’ampleur partout sur la planète. Des cas de boucheries vandalisées ont déjà eu lieu au Québec, mais sont davantage fréquents en Europe.

«Être prêt à faire tuer et faire souffrir d’autres êtres sensibles pour simplement en consommer les chairs et sentir le bon goût de leur corps dans notre palais, c’est cela qui est extrémiste et radical», a dit un activiste français, Yves Bonnardel.

Toutefois, plusieurs associations de défense de droit des animaux du Québec ont dénoncé les crimes de Drummondville.

Pas des tueurs

M. Gervais, qui n’avait jamais été victime de vandalisme en 27 ans, a été fâché de voir que des revendicateurs « anti-spécisme » s’en sont pris à son commerce.

«Ça ne me dérange pas qu’ils militent, mais je ne veux pas qu’ils brisent mes affaires», commente-t-il.

Gino Gagnon, propriétaire de la boucherie La bonne fourchette, ignorait l’existence de ce regroupement avant d’être la proie des vandales pour la première fois, jeudi dernier.

Selon lui, ces militants sont libres de ne pas manger de viande, mais ils n’ont pas à nuire à ses activités commerciales.

«Ce n’est pas parce qu’on est des bouchers qu’on est des tueurs», lance Côme Joyal, propriétaire de la boucherie Joyal.