Un concert gratuit pour les 10 ans d'Éléphant

Le 10e anniversaire de l'initiative Éléphant: mémoire du cinéma québécois sera célébré dimanche par un concert musical composé des plus belles musiques du septième art d'ici.

Présenté gratuitement, l'événement se tiendra au Cinéma Impérial, à Montréal, à compter de 14 h. Le public n'a qu'à se présenter sur place pour obtenir une place. Les premiers arrivés seront les premiers servis.

Durant le spectacle, il sera alors possible d'entendre 15 chansons tirées de films restaurés par Éléphant, comme «L’amour a pris son temps» («La guerre des tuques»), «Le temps est bon» («Les mâles») et «Monsieur Émile» («Le matou»). Celles-ci sont interprétées par Lou Babin, Louise Forestier, Dominic Lorange, Danielle Ouimet, Marie-Élaine Thibert et Lise Thouin.

«Pour le dixième d’anniversaire d’Éléphant, nous avons voulu offrir cette grande fête au public qui s’est montré enthousiaste dès les tout débuts de ce projet ambitieux, mais combien essentiel pour préserver notre riche héritage cinématographique», a laissé savoir Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Orchestres et chorale

Sur scène, les artistes seront appuyés par plus de 60 jeunes musiciens des orchestres symphoniques du Collège Durocher Saint-Lambert et du Collège Regina Assumpta, ainsi que le chœur d’enfants Les troubadours de l’École des jeunes de la Faculté de musique de l’Université de Montréal.

«Réunir des jeunes de la relève pour cette célébration des 10 ans d’Éléphant n’est pas le fruit du hasard: c’est notamment pour eux que le projet Éléphant a été entrepris afin de préserver la mémoire de notre cinéma québécois pour les générations futures», a quant à elle dit Marie-José Raymond, codirectrice du projet et directrice artistique du concert.

En 10 ans d'existence, l'équipe d'Éléphant a permis la restauration de 225 films québécois.