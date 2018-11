Une résidence pour aînés privée d’eau chaude ferme plus tôt que prévu

La résidence pour aînés La Villa Champêtre à Trois-Rivières a finalement fermé ses portes deux jours plus tôt que prévu. Les derniers résidents ont déménagé aujourd'hui alors qu'il n'y avait plus d'eau chaude.

«C'est épouvantable! Je ne peux pas croire qu'en 2018, dans une résidence pour personnes âgées, on manque d'eau chaude», affirme Lise Lévesque. Elle a déménagé sa mère de 85 ans, une journée plus tôt que prévu.

Mercredi, il ne restait que quatre résidents sur 31 à la Villa Champêtre. Ces aînés ont été pris au dépourvu.

«Ma mère était à la Villa du Jardin Fleuri, la résidence a fermé. On l'a amenée ici, ça ferme. Là, on commence à être tannés ! On en a jusque-là !», nous a confié Yvan Leblanc, le fils d'une résidente. Il quittait les lieux avec les derniers meubles de sa mère dépassée par les événements.

Les propriétaires de la Villa Champêtre ont accepté d'expliquer leur version des faits à TVA Nouvelles. Elles expliquent le manque d'eau chaude par un problème de service avec leur compagnie de propane qui ne pouvait livrer dans les délais voulus. Elles auraient souhaité un dénouement plus heureux et pouvoir vendre la résidence.

«Pour les employés, de vivre ça avant Noël, ce n'est pas notre choix. Mais on ne pouvait plus tenir le coup. On était à bout de souffle», ont-elles mentionné.

Les propriétaires de la résidence laissent la porte ouverte à des acheteurs potentiels.