45 000 prestataires d’aides sociales ne touchent pas le crédit d’impôt

Des dizaines de milliers de prestataires d’aide sociale n’ont pas accès au crédit d’impôt pour solidarité en raison de technicités bureaucratiques, déplore la protectrice du citoyen dans son rapport annuel, qui dénonce également la surfacturation pour des chambres individuelles dans les hôpitaux.

«Environ 45 000 prestataires de l’aide financière de dernier recours ne bénéficient pas de ce remboursement parce qu’ils ne produisent pas de déclaration de revenus. Conséquemment, ce crédit n’atteint pas pleinement son objectif de venir en aide aux personnes les plus démunies», déplore Marie Rinfret, dans un rapport dévoilé mercredi.

Depuis 2011, le crédit d’impôt remboursable pour la taxe de vente du Québec est inclus dans le crédit d’impôt pour solidarité. Une déclaration d’impôt est toutefois nécessaire pour l’obtenir, déplore la protectrice, qui s’inquiète pour les personnes itinérantes ou souffrant de maladies mentales, par exemple. Elle suggère que ce montant soit directement inclus dans les versements d’aide sociale.

Des malades doivent payer pour des chambres gratuites

La protectrice dénonce également une pratique courante dans les hôpitaux, soit la facturation de chambres individuelles ou doubles à des patients qui les auraient obtenus de toute façon.

Il est permis pour les hôpitaux d’exiger un tarif aux patients qui demandent d’être admis dans une chambre individuelle ou à deux lits. Or ces dernières années, les hôpitaux «ont reconfiguré leurs espaces afin de diminuer le nombre de salles et d’augmenter la proportion de chambres à un et à deux lits [...] ce qui a pour avantage de limiter la propagation des infections.»

Dans bien des cas, ce type de chambre devient la seule option possible. Mais si un patient demande une chambre individuelle, l’hôpital va lui exiger un tarif même s’il avait eu cette chambre de toute façon.

«Ainsi, il peut arriver que la personne qui demande une salle et celle qui opte pour une chambre individuelle ou à deux lits occupent finalement le même type de chambre. Celle qui a demandé la chambre à un ou à deux lits paie des frais parce qu’elle a exprimé sa préférence, alors que celle qui a demandé la salle – inexistante dans l’unité – se voit attribuer gratuitement une chambre «payante». Il résulte de ce principe un traitement inéquitable», déplore Mme Rinfret.

Elle rapporte un cas aberrant : «une personne ayant d’abord choisi une salle se voit assigner une chambre à deux lits faute de disponibilité. En cours d’hospitalisation, elle demande une chambre individuelle pour être plus tranquille. Aucune chambre de ce type n’étant disponible, elle demeure dans la chambre à deux lits. Cette chambre lui sera à partir de là facturée en raison de sa demande», déplore-t-elle.

Le gouvernement Couillard a raté sa cible en matière d’aide à domicile

La protectrice du citoyen demande également un «redressement» en matière de soutien à domicile alors que le ministère de la Santé a raté ses cibles en 2015-2016 et en 2016-2017. «De nombreuses plaintes confirment l’écart qui s’amplifie entre les demandes de services et le soutien à domicile réellement offert», écrit-on.

«Deux ans après le début du plan stratégique 2015-2020, le nombre de personnes desservies a augmenté de 1,7 % alors que la cible était de 6 %», note-t-on.

Le ministère de la Sécurité publique a égaré des demandes d’aide après les inondations de 2017

Des «problèmes répétés» dans le traitement des demandes des sinistrés des inondations de 2017 ont été détectés par la protectrice du citoyen. «La plupart des plaintes qu’a traitées le protecteur du citoyen portent sur les longs délais de traitement des demandes d’aide financière. Bon nombre de ces délais sont imputables au ministère», note-t-on.

Un cas particulièrement pathétique

«La résidence d’un citoyen est inondée lors des crues printanières de 2017. L’homme de près de 80 ans ainsi que sa conjointe et leur petit-fils atteint d’une déficience sont alors pris en charge par la Croix-Rouge et hébergés dans un motel.

En juin, un expert mandaté par le ministère procède à l’évaluation des dommages de la maison. Ensemble, toujours sans nouvelles de cette évaluation et après avoir communiqué plusieurs fois avec le Ministère, l’homme s’adresse au Protecteur. À la suite de notre intervention, le couple reçoit la visite d’un deuxième expert en sinistre, qui l’informe que le premier rapport a été perdu. Trois jours plus tard, le citoyen reçoit ce deuxième rapport d’expertise.

En décembre 2017, soit près de sept mois après les inondations, l’homme indique au Protecteur que le ministère tarde toujours à lui verser l’aide financière. Il vit encore au même motel, dont les frais sont assumés par la Croix-Rouge.

Le protecteur du citoyen communique avec le Ministère, qui lui certifie qu’après son appel, le chèque sera mis à la poste, cela a été fait le jour même».