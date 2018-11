«À 18 ans, tu peux parler aux danseuses dans le creux de l’oreille»

La CAQ veut hausser à 21 ans l’âge légal pour consommer du cannabis au Québec, Richard Martineau considère que l’idée du nouveau gouvernement Legault ne fera qu’encourager les jeunes de 18 ans et plus à se tourner vers le marché noir.

«On est en train de dire que l’on ne veut pas que tu fumes du bon stock vendu par le gouvernement. Va donc acheter de la chnoute chez Johnny et en même temps, il va pouvoir dire: cette semaine, on a un spécial sur la coke et l’acide», ironise notre chroniqueur.

«À 18 ans, tu peux faire la guerre et on va te montrer comment tuer du monde, tu peux fumer quatre paquets de cigarettes par jour, tu peux aller dans un bar, aller aux danseuses, t’enfermer avec une fille dans un isoloir et lui parler dans le creux de l’oreille. Tu peux faire tout ça, mais pas fumer de pot!», lance Richard Martineau.

Notre chroniqueur considère que la proposition de la CAQ relève de la pensée magique. «Monsieur Legault se dit que les jeunes vont attendre à 21 ans pour fumer.»

