Bishop's, 2e université où les étudiants fêtent le plus

Un récent sondage réalisé par le magazine canadien Maclean's démontre que les étudiants de l’Université Bishop's à Sherbrooke aiment faire la fête. L’université arrive 2e au pays où les étudiants passent le plus de temps à festoyer.

Les étudiants de Bishop's passent en moyenne 6,9 heures par semaine à fêter.

Bishop’s arrive tout juste derrière l’Université St-Francis en Nouvelle-Écosse avec une moyenne de 7,5 heures par semaine.

«Ça ne me surprend pas. N’importe quel soir de la semaine, on peut trouver un party, il se passe toujours quelque chose!» commente un étudiant de Bishop's.

Si l’université se classe parmi les plus festives au Canada, les temps ont bien changé ici. On est loin des débordements répétitifs de l’époque.

«Moi les fêtes d’étudiants ne me dérangent pas du tout, raconte un citoyen de l’arrondissement Lennoxville. Ce n’est plus comme c’était avant, c’est beaucoup plus calme.»

Le Service de police de Sherbrooke confirme que ses interventions dans le secteur sont grandement réduites depuis environ cinq ans.

«Nous avons mis plusieurs mesures de l’avant comme les étudiants-patrouilleurs et ça donne des résultats», souligne le directeur des communications de l’Université Bishop's, Olivier Bouffard.