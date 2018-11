Soulagement. C’est le sentiment qui prédomine chez les victimes du tyran de la Beauce qui a été condamné jeudi matin à 23 ans d’emprisonnement pour avoir fait régner un régime de terreur dans sa famille pendant plus de 20 ans.

• À lire aussi: Le «tyran de la Beauce» condamné à une peine de 23 ans

• À lire aussi: L'un des fils du tyran de la Beauce témoigne

• À lire aussi: Le tyran de la Beauce déclaré délinquant dangereux?

«C’est exactement ce que Me Champoux voulait. Qu’est-ce qu’on peut demander de plus? Que ce ne soit jamais arrivé c’est sûr», a raconté une des victimes du bourreau, que nous ne pouvons identifier, en entrevue à l’émission «Denis Lévesque».

L’homme est revenu sur ce que lui et ses proches ont vécu comme horreurs et sur comment ils ont vécu ces moments-là.

«Ce n’est jamais ce qui nous arrive à nous qui nous marque le plus. Parce que quand on vit quelque chose comme ça, on a le sentiment qu’on le mérite. L’agresseur parvient à nous faire entrer dans l’esprit que ce sont des gestes mérités. On se sent un peu sale de tout ça», a-t-il confié.

«Mais quand on voit des gestes qui sont portés à d’autres personnes, à nos proches, ça nous marque pour la vie. Ça ne pourra jamais s’effacer de ma mémoire.»

Voyez l’intégralité de son entrevue dans la vidéo ci-dessus.