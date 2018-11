Ces photos d'Eugenie Bouchard en vacances sur une île privée font l'envie de tous

Eugenie Bouchard est singulièrement active sur les réseaux sociaux ces temps-ci et a une bonne raison: la joueuse de tennis est actuellement en vacances à Necker Island, une île privée exclusive qui appartient au magnat des affaires Richard Branson.

Ce n’est pas la première fois ce que dernier accueille des stars du tennis sur son île. Maria Sharapova et Serena Williams ont déjà fait partie des invitées select à la «Necker Cup», un tournoi maison amical initié par l’homme d’affaires. Genie et Richard ont d’ailleurs joué en double (et ont gagné).

Capture d'écran via Instagram

Capture d'écran via Instagram

Après ses parties de tennis, Eugenie Bouchard n’a pas de quoi s’ennuyer si on se fie à son fil Instagram rempli d’images paradisiaques.

En plus de se prélasser à la plage, l’athlète fait aussi du bateau et du ski nautique.

Capture d'écran via Instagram

Capture d'écran via Instagram

Sans oublier la pratique d’un sport très niché : la nage avec queue de sirène.

Avis aux intéressés, il est possible de vivre la vie d’Eugénie et de vous louer une villa sur Necker Island... pour un peu plus de 35 000 $ canadiens par semaine (sans compter vos vols aller-retour!).