Claude Péloquin, un «chum de bière» pour Robert Charlebois

«Un "punk" attachant et un "chum" de bière»; voilà comment Robert Charlebois décrit ce que Claude Péloquin représentait pour lui.

Claude Péloquin, poète, écrivain et parolier, est décédé dimanche dernier, le 25 novembre, des suites d’un cancer généralisé, à l’âge de 76 ans.

Robert Charlebois et lui avaient été très liés à l’époque de «L’Osstidcho», Péloquin ayant écrit la chanson «Lindbergh», rapidement devenue un morceau phare du répertoire de l'artiste, une pièce interprétée en duo avec Louise Forestier. En 1985, Péloquin signait aussi plusieurs pièces de l’album «Super Position», de Charlebois.

«Le mot, c’est un "chum" de bière, a lancé Robert Charlebois, en entrevue avec l’Agence QMI, jeudi. C’est un gros défaut qu’il avait, et tout le monde le sait...»

Aventure à deux

Questionné sur ses relations avec celui qui était souvent considéré comme un «poète maudit», Robert Charlebois a précisé qu’«on ne peut pas dire que c’était un ami».

«C’était un collègue. On a habité ensemble pendant des années. Je ne le voyais plus beaucoup.»

L’un de leurs derniers échanges remontait au Gala de la SOCAN 2017, alors que les deux hommes ont reçu le prix Empreinte culturelle soulignant l’impact de «Lindbergh» ici et à l’étranger.

Charlebois se montre d’ailleurs critique lorsqu’il évoque non pas l’œuvre, mais l’attitude de son camarade récemment décédé.

«C’était un homme très fort en poésie, qui avait des éclairs de génie. Mais un auteur, ce n’est pas ça. Un auteur, c’est plus comme (Réjean) Ducharme, un autre génie absolu, ou (Luc) Plamondon, qui est très doué, qui a un talent énorme.»

«Péloquin avait des éclairs de génie, mais on ne pouvait rien travailler de ce qu’il faisait. On le prenait ou on ne le prenait pas. Alors qu’une chanson, c’est une aventure à deux. Et Péloquin avait une faiblesse au cerveau; il n’a jamais compris ça, lui.»

«Il venait avec sa petite valise, comme un marchand de tapis. Il me montrait un texte et me disait: "Si tu veux le lire, ça va te coûter 2000 $". Et je répondais: "Voyons donc, Claude, es-tu fou, crisse? Je vais le laisser trainer sur mon piano, viens le chercher la semaine prochaine, je n’en parlerai pas à personne si je n’ai pas d’inspiration, mais tu ne peux pas me demander ça..." Il n’avait pas compris qu’un "hit", c’est une aventure à deux, ça se fait à deux. Garde-les, tes éditions, mets-les dans ton tiroir et publie-les sur papier Lafuma non paginé...»

«Et la querelle avec (Guy) Laliberté! Laliberté lui offrait d’être diffusé dans le monde entier, mais il a refusé, pour une question de garder ses droits. Il manquait une case quelque part...», a ajouté Robert Charlebois, faisant référence au texte que Péloquin avait composé et que Guy Laliberté devait lire lors de son voyage dans l’espace, en 2009. Ce sont finalement les mots de Yann Martel que le fondateur du Cirque du Soleil a récités pendant son périple en apesanteur.

En forme

Robert Charlebois, qui célébrera ses 75 ans le 25 juin 2019, se réjouit pour sa part d’être en pleine forme. Assez pour proposer, dans les prochains mois, le spectacle à grand déploiement «Robert en CharleboisScope», en collaboration avec 4U2C et Champagne Club Sandwich, à Montréal (6, 7 et 8 juin), Québec (25 mai), Ottawa (12 octobre) et Sherbrooke (19 octobre).

«À la vitesse où les gens meurent autour de moi..., a regretté le principal intéressé à voix haute. Cette année, c’est monstrueux. Réjean Ducharme, Jacques Higelin, Maurane, Aznavour, Hallyday, Péloquin... Je redeviens mon parolier préféré! (rires)»