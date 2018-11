Des alternatives suggérées en consultation publique

Les organismes qui participent à la consultation publique sur les voies d’accès au mont Royal conviennent que la montagne n’est pas une voie de circulation ordinaire, mais préconiseraient d’autres mesures que l’interdiction de transit testée dans le cadre d'un projet-pilote.

Le parti d’opposition Ensemble Montréal a présenté un plan d’action qui conserverait le droit de transit, tout en décourageant la circulation automobile avec des mesures comme une réduction de la vitesse à 30 km/h, assurée par des radars photo et des dos d’âne, ainsi que l’aménagement de pistes cyclables et de sentiers piétonniers surélevés.

Là où la voie est à son plus étroit, le parti propose même que la circulation des cyclistes et des piétons continue d’être priorisée, et que l’installation d’un feu alternatif à décompte pour les voitures soit étudiée.

«C’est un autre exemple d’une mesure dissuasive qui va réduire la vitesse, prolonger le chemin par lequel ils veulent traverser et, indirectement, on pense qu’on peut évoluer vers une diminution de l’achalandage des autos», a expliqué le chef de l’opposition Lionel Perez.

L’accès au cimetière compromis

La Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal, qui gère le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, avait énoncé dès le début du projet-pilote qu’elle craignait l’impact de celui-ci sur sa clientèle, qui accède en bonne partie au cimetière par l’entrée sur le chemin Remembrance.

Dans son rapport déposé en consultation, la Fabrique révèle les données d’un sondage qui indique que 46% des répondants visiteraient moins leurs proches inhumés si l’interdiction de transit devenait permanente, et que pour 32% d’entre eux, le détour avait allongé de 30 minutes leur temps de déplacement.

Une bonne partie des 175 000 personnes qui fréquentent le cimetière chaque année est âgée et a de la difficulté à se déplacer en transport actif ou collectif, selon la Fabrique.

Héritage Montréal souligne d’ailleurs qu’historiquement, le cimetière était «le premier parc sur la montagne», ce qu’il faut respecter. L’organisme croit aussi que des modifications à l’aménagement de la voie seraient plus efficaces pour garantir la sécurité et la quiétude, et même que celle-ci ne devrait pas être considérée comme une voie de circulation régulière, mais bien relever du Service des grands parcs de la Ville.

Des stationnements institutionnels désertés, comme celui de l’ancien Hôpital Royal-Victoria, pourraient être reliés au sommet de la montagne par une navette, suggère aussi le porte-parole de l’organisme Dinu Bumbaru.

Vision zéro

Des organismes restent toutefois opposés à la circulation de transit, comme Vélo Québec. «La Ville vient d’adopter sa Vision zéro pour réduire le nombre d’accidents. Il y a eu 137 collisions en cinq ans sur le mont Royal. Si on veut intervenir, on doit réduire le nombre et la vitesse des voitures», a exprimé Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de l’organisme.

- avec Sarah Daoust-Braun, «24 Heures»