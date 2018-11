Itinérance: 32 lits d’urgence ajoutés cet hiver à Montréal

La métropole a ajouté 32 lits d’urgence de plus cet hiver pour accueillir les personnes en situation d’itinérance, ce qui porte à 957 le nombre total de places d’hébergement pour les hommes, les femmes et les jeunes.

Plus particulièrement, les hommes peuvent compter sur 752 places d’urgence, les femmes sur 129 places et les jeunes sur 64 places. Elles sont réparties entre plusieurs refuges et organismes, entre autres à la Maison du Père, à la Mission Bon Accueil, à La Rue des femmes, au Chaînon et au Refuge des jeunes de Montréal.

Une douzaine de femmes et d’hommes qui ont été exclus des refuges et des centres d’hébergement, ou qui sont en situation de crise, peuvent par ailleurs se tourner vers le Centre de répit et de dégrisement, a indiqué la Ville de Montréal, par communiqué, jeudi.

Un service de navettes opéré par la Mission Old Brewery de 14 h à 8 h a été mis en place, tout comme une halte-chaleur jusqu’au 31 mars chez l’organisme Toit rouge/Mission St.-Michael’s, qui dispose aussi de cages pour les animaux.

La Ville assure «une vigie quotidienne de l’achalandage des grands refuges, ce qui permet d’ajuster rapidement le nombre de places à une demande plus grande en hiver», a-t-on précisé.

Des équipes d’intervention de proximité sont également présentes pour aider les personnes dans la rue à risque à se tourner vers les ressources appropriées.