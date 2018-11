La lettre ouverte de Beyoncé à Nelson Mandela

Beyoncé a rendu hommage à Nelson Mandela, expliquant dans une lettre ouverte de quelle façon ses enseignements l'ont aidée à devenir une meilleure personne.

La chanteuse américaine a écrit : « Je vous ai rencontré pour la première fois en 2004 pour le AIDS Benefit Concert à Cape Town, et l’impact que vous avez eu sur ma vie me touche aujourd'hui, comme tous les jours. Votre gentillesse et votre gratitude pour tout ce que vous avez vécu et votre capacité à pardonner sont des leçons que j'ai apprises et que je transmettrai à mes trois enfants. Toute ma famille vous tient en haute estime ».

La lettre a été publiée alors que la star doit retourner en Afrique du Sud, où l'homme politique est né, pour se produire au prochain Global Citizen Festival. Elle y devrait y rejoindre sur scène son mari Jay-Z, Ed Sheeran, Pharrell Williams et Chris Martin.

Agence France-Presse

Se produire là-bas est, pour la chanteuse, une expérience teintée de tristesse. « Je me souviens de cette marche avec vous jusqu'à la prison de Robben Island où vous avez passé 18 de ces 27 années d'emprisonnement, ajoute-t-elle. Je me souviens de vos pas mesurés, mais ciblés pendant que vous racontiez des histoires de luttes, de sacrifice et de résilience. Vous avez souri en parlant à une foule d'artistes et à leurs invités, dont ma mère, qui a été la première à me parler du grand Nelson Mandela. À ce moment-là, j'ai vraiment compris votre cœur et votre humilité. »

Elle a poursuivi : « Vous avez permis à tant de gens comme moi de rejeter les impossibilités et de comprendre nos capacités à apporter des changements durables dans le monde. Les plus petits efforts pourraient changer la trajectoire de tant de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, confrontées aux injustices, à l'indécence du racisme et aux combats pour leurs droits en tant qu'humains ».

Signant de son nom Beyoncé Knowles-Carter, elle a conclu sa lettre en déclarant : « Alors que nous célébrons le Global Citizen Festival: Mandela 100, en l'honneur des 100 ans de votre naissance, je vous promets que nous avons adopté vos rêves. Votre travail et vos sacrifices n'ont pas été vains. Je chérirai chaque moment passé en votre présence et utiliserai les leçons que vous avez enseignées pour susciter des idées et des solutions positives ».

Le festival 2018 Global Citizen Festival: Mandela 100 se tiendra à Johannesburg, dimanche.