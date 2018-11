L’accès au chantier de la rivière Romaine toujours bloqué

La route du chantier hydroélectrique de la rivière Romaine est bloquée pour une deuxième journée consécutive par un groupe de manifestants innus. Des travailleurs ont toutefois pu sortir du chantier dans des convois.

Une rencontre prévue vendredi entre le chef innu de Nutashkuan et Hydro Québec pourrait permettre de dénouer l’impasse.

Il reste une poignée de manifestants sur le campement établie à côté de la route du chantier hydroélectrique. La machinerie lourde bloque toujours la route.

Un chemin de contournement permet toutefois aux travailleurs de quitter le chantier. C’est ce qui s’est passé jeudi avant-midi. Un convoi de voitures, d’autobus et de véhicules lourds est passé par ici.

En tout près, 80 personnes ont été évacuées. Pour faire baisser la tension qui montait parmi les travailleurs, les Innus ont convenu, en collaboration avec la Sûreté du Québec et la sécurité industrielle d’Hydro-Quebec, d’organiser ses convois.

Les Innus maintiennent le blocus, même s’il y a un certain essoufflement parmi les manifestants. La route sera bloquée jusqu’à vendredi matin, au moment où une rencontre débutera entre le chef de Nutashkuan et le président d’Hydro-Quebec Production, David Murray, qui reviendra une deuxième fois à Havre-Saint-Pierre en un peu plus d’une semaine.

Les Innus restent insatisfaits des offres de la société d’état concernant le principal point en litige: les contrats de coupe de bois des bassins du complexe hydroélectrique.

«Hydro-Québec, mercredi matin, nous a fait des propositions qu'on considère ridicules. On va faire une contre-offre [jeudi] après-midi», a indiqué le directeur général du Conseil de Nutashkuan, Daniel Malec.

De son côté, Hydro-Québec demande toujours la levée immédiate du blocus et réitère que les ententes et contrats avec la communauté de Nutashkuan ont toujours été respectés.

«Nous souhaitons discuter calmement sans la menace d'un blocus. Hydro-Québec respecte ses engagements auprès de la communauté innue», a fait savoir Sandra Chiasson, porte-parole d'Hydro-Québec.