Les aveux de mensonges de l’ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, pourraient peut-être mettre le président américain dans l’embarras, estime le correspondant de TVA Nouvelles à Washington, Richard Latendresse.

Jeudi, Michael Cohen, qui a aussi été un des hommes de confiance de Donald Trump, a reconnu avoir menti au Congrès sur ses contacts avec des Russes au sujet d'un projet immobilier du président.

Or, Richard Latendresse a expliqué dans «La Joute» que l’équipe du procureur spécial Robert Mueller, chargé d’enquêter sur une possible collusion entre la Russie et l’équipe de campagne de Donald Trump, a attendu de recevoir les réponses du président américain aux questions qui lui étaient adressées avant de dévoiler les aveux de mensonges de Michael Cohen, dans le but de les mettre en opposition.

«Qui dit vrai? Cohen est présenté comme un farouche menteur, mais il semble que la version de Cohen serait soutenue par d’autres documents. Le président pourrait être dans de très beaux draps.»

