Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, champion des jeux de hasard

La participation à des jeux de hasard et d'argent est un phénomène social très répandu au Québec, mais c'est au Saguenay–Lac-Saint-Jean que l'on retrouve la plus importante proportion de joueurs selon de récentes données gouvernementales.

À 77%, le Saguenay–Lac-Saint-Jean se classe au sommet de ce palmarès. C'est 12% de plus que la moyenne provinciale. Montréal arrive bonne dernière, seulement 54% de sa population ayant participé à un jeu de hasard ou d'argent en 2018.

Les Saguenéens et les Jeannois ont la réputation d'être chanceux. Loto-Québec a distribué 15 lots de plus de 1 million $ en 2017 au Saguenay–Lac-Saint-Jean et 61 lots de plus de 100 000 $. La région compte un seul millionnaire en 2018, mais l'année n'est pas encore terminée.

À l'Accommodation chez François, un commerce du secteur Chicoutimi-Nord de la ville de Saguenay, le terminal de jeu de Loto-Québec ne dérougit pas depuis qu'un gros lot de 60 millions $ a été remporté il y a près de deux ans.

Même des touristes s'y arrêtent pour acheter leur billet.

«Des gens de Montréal, de Québec, de partout s'arrêtent ici parce qu'ils savent que le billet gagnant avait été acheté ici», a expliqué la commis Nancy Boulianne.

Une visite au kiosque de Loto-Québec à Place du Saguenay permet de constater que les billets de loterie ont particulièrement la cote auprès des personnes âgées.

Certaines d'entre elles dépenseraient près de 100 $ par jour dans l'espoir de gagner le gros lot.

Les adeptes des appareils de loterie vidéo et des jeux en ligne sont aussi plus nombreux au Saguenay–Lac-Saint-Jean qu'ailleurs au Québec.