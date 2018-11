Les émissions de GES ont augmenté sous les libéraux, affirme ministre

L’opposition espérait coincer le nouveau gouvernement Legault sur la question des changements climatiques, mais la ministre de l’Environnement a sorti un lapin de son chapeau : les émissions de GES ont augmenté sous les libéraux.

«M. le Président, la situation s'aggrave, non seulement il y a stagnation, mais il y a une remontée de la production des gaz à effet de serre depuis 2014. C'est dans cet état que les gouvernements précédents nous ont laissés», a lancé MarieChantal Chassé dès sa première intervention lors de la première période de questions du gouvernement de la CAQ.

La ministre de l’Environnement répliquait ainsi à sa critique libérale, Marie Montpetit, qui lui demandait si son gouvernement avait déjà «abdiqué» sur la cible de réduction des gaz à effet de serre de 20% sous le niveau de 1990 d’ici 2020. En début de semaine, le premier ministre François Legault a laissé entendre que cet objectif ne semblait plus réaliste.

MarieChantal Chassé a dévoilé le bilan 2016 en matière de réduction des GES, alors que les derniers chiffres connus dataient de 2015. Sous les libéraux, le Québec est passé de 78,4 mégatonnes d'émissions en 2014, à 78,55 en 2015, puis 78,56 en 2016.

«Donc, on voit, là, que les émissions augmentent. Donc, depuis 1990, on a réussi seulement à réduire de 9,1 % les émissions de GES, a souligné la ministre. Et on a regardé dans tous les tiroirs du ministère de l'Environnement, on n'a vu aucun plan qui nous amène à moins 20 % en 2020.»

Ce constat a fait dire au premier ministre Legault : «On va mettre des prévisions, des estimés jusqu'en 2020. On va faire notre possible. Mais actuellement, là, à moins que le chef de la deuxième opposition ait des informations que je n'ai pas, bien on n'a pas de plan, il n'y a pas de plan.»

Cette déclaration a déclenché une hilarité générale dans les banquettes de l’opposition, qui a fréquemment critiqué l’absence de plan en matière environnementale dans le programme électoral de la CAQ.

Promesses irréalistes?

En tout début de la période de questions, l’opposition libérale a tenté de marteler que les nombreuses promesses de la CAQ ne pourront être réalisées dans le cadre financier actuel.

Le chef libéral Pierre Arcand a profité de sa première question en chambre pour confronter le premier ministre François Legault sur le nombre et la complexité de ses engagements. «Est-ce que le premier ministre peut dire aux Québécois que, malgré les marges de manœuvre historiques dont il dispose, il ne pourra pas tenir toutes ses promesses?», a-t-il demandé à François Legault.

«Je pensais que ce serait plus difficile comme question», a répondu du tac au tac M. Legault.

Ce dernier a par la suite profité du temps de réponse qui lui était alloué pour faire la promotion d’une de ses promesses phares : créer des «emplois de qualité» et augmenter le niveau de richesse des Québécois.

«Le Parti libéral semble satisfait de la situation économique du Québec : nous on n’est pas satisfaits de notre côté», a-t-il indiqué.

«Maintenant, je veux rassurer le chef de l’opposition officielle : tous les engagements de la CAQ seront respectés», a-t-il conclu.

Par ailleurs, le gouvernement Legault a déposé son premier projet de loi de la législation. Il prévoit notamment que la nomination des dirigeants de l’Unité permanente anticorruption, de la Sûreté du Québec et du Directeur des poursuites criminelles et pénales soit avalisée par les deux tiers des députés de l’Assemblée nationale.