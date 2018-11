Les îles de la Madeleine coupées du monde

Soufflées par des vents de 130 km/h, les îles de la Madeleine sont coupées du monde, jeudi matin, alors que les communications téléphoniques sont impossibles entre l’archipel et le continent.

Une importante dépression dans le golfe du Saint-Laurent empêche toute communication avec le monde extérieur depuis 4 h 30. La situation est suivie de près par la Sûreté du Québec, qui peut rester en contact avec les autorités locales grâce au téléphone satellite. On ne rapportait aucun dégât d’importance jeudi matin.

«Il n’y a aucune communication possible avec les gens qui habitent les îles de la Madeleine, donc on ne peut pas appeler aux îles de la Madeleine et les gens des îles de la Madeleine ne peuvent pas appeler en dehors des îles. La communication internet ne fonctionne pas et ils ont des vents de 130 km/h», résume Claude Doiron, porte-parole de la SQ.

Les communications téléphoniques resteraient possibles entre les habitants des îles.

Une telle situation ne serait pas exceptionnelle pour les Madelinots, habitués aux fortes tempêtes.

«Les gens sont habitués, des messages sont diffusés à la radio là-bas. Ils appellent directement au poste de police [puisque le 9-1-1 ne fonctionne pas]», explique M. Doiron.

Un avertissement de vent a été émis par Environnement Canada pour le secteur, tôt jeudi, mettant en garde contre des rafales pouvant aller jusqu’à 100 km/h qui devraient persister toute la journée, avant de faiblir graduellement en soirée.

Près de 2000 abonnés d’Hydro-Québec étaient sans électricité sur l’archipel, jeudi matin.